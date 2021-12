Pep Guardiola ravi de la performance de Kevin De Bruyne contre Leeds: «Nous avons besoin de lui» (vidéo)

Kevin De Bruyne s’est rassuré ce mardi, en inscrivant deux buts dans la victoire de Manchester City contre Leeds (7-0), après près de deux mois sans marquer avec les Skyblues. Touché par les blessures dans un premier temps et par le covid ensuite, De Bruyne connaît un début de saison compliqué en Premier League, mais il semble enfin retrouver ses sensations pour le plus grand plaisir de son entraîneur, Pep Guardiola.

« Kevin s’est entraîné les trois derniers jours. Le match contre Wolverhampton, il a manqué de rythme mais c’est difficile de sortir du banc. Il s’est très bien entraîné les deux derniers jours et dans ce type de match, plus ouvert, où ils mettent beaucoup de joueurs devant, Kevin est le meilleur en transition. Parfois, il a un peu plus de mal quand l’adversaire joue très bas et compact, comme les Wolves, mais nous avons besoin de lui », a-t-il insisté en conférence de presse d’après match.