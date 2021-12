Mauvaise nouvelle au Real Madrid: Luka Modric et Marcelo positifs au Covid-19

Le Real Madrid ne pourra pas compter pendant un temps certain sur Luka Modric et Marcelo, testés positifs au Covid-19. Le club de Thibaut Courtois et Eden Hazard l’a annoncé mercredi dans un communiqué laconique.

Le Real n’a donné aucun détail supplémentaire quant à l’état de santé de son milieu croate et de son défenseur brésilien. Si l’absence de Marcelo ne devrait pas trop se faire sentir, lui qui n’a que très peu joué cette saison, celle de Modric pourrait être préjudiciable à l’équipe de Carlo Ancelotti. Le Croate s’est montré très précieux depuis quelques semaines, notamment lors de la victoire des siens contre l’Atlético (2-0) le week-end dernier.