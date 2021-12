CAN 2022: le Cameroun engage une course contre-la-montre à moins de quatre semaines de l’ouverture

Le Cameroun, qui accueille la Coupe d’Afrique des Nations 2022, va devoir « travailler jour et nuit afin de s’assurer que tout soit en place pour le match d’ouverture du 9 janvier 2022 », a écrit la CAF, confédération africaine de football, dans un communiqué mercredi.

Le secrétaire général de la CAF, Veron Mosengo-Omba s’est rendu sur place pour soutenir le comité d’organisation ainsi que le gouvernement camerounais, notamment au regard de l’approche sanitaire et des protocoles liés au Covid-19. « La CAF et le gouvernement camerounais ont trouvé un terrain d’entente sur la gestion de la compétition. Les détails et les résultats de ces discussions seront révélés plus tard dans la semaine », pouvait-on lire dans le communiqué de la CAF.