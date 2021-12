Didier Malherbe succède à Annemie Neyts à la tête de l'Agence pour le commerce extérieur

Didier Malherbe est membre du conseil d'administration de l'Agence depuis 2013, en tant que représentant du secteur privé. Il fut, pendant 15 ans, administrateur délégué d'UCB Belgium. Il a dirigé avant cela la Fédération des Entreprises de Belgique (1996-2006). "Actuellement président de BCIPharma et administrateur délégué de l'EU Biotech Campus, il continue à participer au renforcement du secteur biopharmaceutique belge", explique l'Agence dans un communiqué envoyé mercredi.

L'Agence pour le Commerce extérieur apporte son soutien aux trois Régions et à l'autorité fédérale dans la promotion du commerce extérieur. Ses partenaires sont les trois institutions régionales en charge du commerce extérieur (Fit, Awex et hub.brussels) et le service public fédéral des Affaires étrangères