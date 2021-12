La Pro League réagit aux déclarations de Dejan Veljkovic: «Nous désapprouvons toute initiative qui menace l’intégrité des compétitions»

« La Pro League a pris acte des déclarations de Dejan Veljkovic diffusées dans le reportage PANO hier sur la VRT. La Pro League ne s’exprimera pas sur les cas individuels, mais rappelle qu’elle désapprouve fermement tout acte frauduleux et toute initiative qui menace l’intégrité des compétitions. Les déclarations de Dejan Veljkovic portent sur des éléments issus d’une instruction judiciaire en cours. La Pro League réitère son appel aux autorités judiciaires pour qu’elles apportent de la clarté au plus vite pour toutes les parties concernées et pour le football dans son ensemble. »

