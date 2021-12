Takoua Ben Mohamed: «Je ne ressens aucun sentiment de libération en exposant mon corps»

Cette auteure de romans graphiques italo-tunisienne utilise sa voix pour dénoncer le racisme, l’islamophobie, la phallocratie. Et parler de liberté (même quand c’est inconfortable).

Takoua Ben Mohamed est née il y a 30 ans « dans un village du sud de la Tunisie en plein désert, un endroit où, enfant, j’ai connu la liberté absolue, même sous une dictature. Ici, pour un enfant, tout est dangereux. Là-bas, il y avait tout au plus des serpents, mais on savait comment les éviter. Il suffisait de les connaître, de s’enfuir. Mais il est plus difficile d’échapper aux pièges d’une ville comme Rome. »

Son nom signifie « dévouée à Dieu », dit-elle en souriant, un voile clair encadrant son visage : « C’est la sage-femme qui m’a donné ce prénom, mes parents n’arrivaient pas à se décider. » Avant-dernière d’une fratrie de sept, elle est née d’une mère qui avait eu quatorze frères et sœurs. Son père, ex-professeur diplômé en économie, a été exilé par le régime en 1991. Son oncle est mort en prison « après dix ans de torture ».