En ces temps «déraisonnables», écoutons Descartes…

J e pense donc je suis. C’est une des sentences les plus célèbres de la philosophie. En l’instituant il y a trois siècles et demi comme vérité première, comme seule certitude au milieu du brouillard d’illusions et de superstitions qui nous entoure, René Descartes a conféré un nouveau fondement aux sciences, aux arts et à la conduite de notre raison. Dans son petit essai Descartes et la rhétorique de la modernité, le philosophe Michel Meyer, professeur émérite de l’ULB, établit le passionnant cheminement et la portée de cette révolution cartésienne.