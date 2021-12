FMI: la dette mondiale a grimpé en 2020 à un niveau record, à 256% du PIB mondial

Cela représente une hausse de 28%, la plus forte depuis la Deuxième Guerre mondiale.

"Les emprunts des gouvernements ont représenté un peu plus de la moitié de cette hausse" se hissant aussi à un record (99% du PIB mondial) tandis que "la dette privée des sociétés non financières et des ménages a également atteint de nouveaux sommets", ont détaillé Vitor Gaspar et Paulo Medas, responsables des affaires budgétaires du FMI, et Roberto Perrelli, économiste du Fonds.