Le personnel d'AG Insurance en grève jeudi

Ceux-ci affirment que des membres du personnel ont été menacés alors qu'ils prenaient part aux actions de contestation syndicales. Le 8 décembre, sur le site Nord (Anvers), la direction a appelé les participants "un par un et les a menacés de ne pas être payés et même d'être licenciés s'ils ne reprenaient pas le travail. Cette intimidation est plus qu'un pont trop loin et constitue une attaque directe contre le droit d'action et de grève", martèlent les syndicats.

La direction refuserait également que les syndicats organisent des assemblées du personnel.