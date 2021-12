Sergio Agüero, la décision de la raison

L’attaquant argentin a annoncé ce mercredi, dans l’émotion, qu’il avait décidé de mettre un terme à sa carrière de footballeur professionnel à cause de ses problèmes cardiaques.

Les larmes sur les joues, à défaut de la sueur sur le front. C’est sur une scène surplombant la pelouse du Camp Nou et dans une atmosphère emplie d’émotions que Sergio Agüero a dit adieu au football professionnel. À 33 ans et à contrecœur, l’attaquant argentin s’est résolu à suivre la voie de la raison. Celle privilégiée par les médecins, qui lui avaient décelé des problèmes cardiaques après sa sortie prématurée contre Alavés, le 30 octobre dernier. « C’est un moment compliqué, mais ma santé passe avant tout. Le staff médical m’a conseillé d’arrêter de jouer, je quitte donc le Barça et je prends ma retraite », a expliqué le « Kun », la voix tremblante, aux côtés du président Joan Laporta.