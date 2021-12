Didier Gosuin lance le mouvement «D21»

Sophie de Vos est officiellement adoubée comme successeure de Didier Gosuin à la tête d’Auderghem ce mardi. Une page se tourne pour le mandataire amarante, qui cumule 44 ans de présence au colllège, dont 26 comme bourgmestre. A 69 ans, il confirme « quitter la politique active ». Mais cultive, encore, l’envie de susciter le débat et la réflexion. Il lance donc D21, pour « démocratie au 21e siècle ». Pas un parti, mais « un mouvement pour réfléchir à l’avenir de la démocratie » et, un site, qu’il espère voir « alimenté sur le sujet par celles et ceux qui souscriront à ma démarche ».