Zinho Vanheusden veut rattraper le temps perdu

Sur la touche pendant un mois et demi en raison d’une blessure musculaire, Zinho Vanheusden se sent de nouveau bien physiquement. Le défenseur belge espère être enfin débarrassé de ses pépins.

Entre ses ambitions à court terme (la lutte intense pour le maintien) et celles à moyen terme (l’année 2022 avec la Coupe du monde à l’horizon), Zinho Vanheusden a conscience que le moment est venu d’enquiller les bonnes prestations, de s’affranchir définitivement de ses craintes, de passer un cap dans sa jeune carrière. À 22 ans, le défenseur a déjà acquis de la bouteille. Mais il en veut toujours plus et veille à entretenir son outil de travail.