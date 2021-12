Standard: exclu contre l’Antwerp, Damian Pavlovic écope de trois matchs de suspension

La sanction prend effet jeudi. Le Standard pourra donc encore faire appel à Pavlovic mercredi soir à Sclessin face au Beerschot. La suspension concernera les matchs face à OHL, La Gantoise (coupe) et Zulte Waregem. Le Standard peut aller en appel de ces décisions, lequel serait examiné par la commission disciplinaire pour le football professionnel vendredi.

« Le comité disciplinaire comprendrait qu’il pousse Verstraete, mais sa réponse a été agressive et violente », souligne le jugement. « Ce n’était pas une simple poussée, mais un solide coup de coude suivi d’un coup avec le bras. C’est un comportement extrêmement antisportif de la part d’un joueur qui ne devait pas se trouver sur le terrain. Pavlovic, qui a un rôle d’exemple pour de nombreux jeunes, a nié toutes les règles du fair-play. Le fait que Bataille se soit mal conduit le premier ne justifie pas son comportement répréhensible. »

« Il a essayé à deux reprises de frapper un adversaire. Même s’il a été provoqué, de tels faits ne sont pas acceptables sur un terrain », avait estimé le procureur qui avait requis quatre matchs effectifs de suspension et 4000 euros d’amende.

Ante Palaversa (Courtrai) et Sory Kaba (OHL), exclus lors du match entre les deux équipes le week-end dernier, ne seront finalement pas suspendus. Le premier n’a même pas écopé de sursis, contrairement au second qui a été sanctionné de deux rencontres avec sursis. Le comité disciplinaire a estimé que le tacle du Courtraisien était un duel typique du football et que son mouvement était « tout à fait normal ». Quant au Louvaniste, il a, selon le comité disciplinaire, « fait une erreur de jugement en voulant dévier le ballon ».