Pays-Bas: le gouvernement veut construire deux nouvelles centrales nucléaires

Un des objectifs est de relever progressivement, au cours de la législature qui s’ouvre, les salaires minima de 7,5 %, indique l’accord. En outre, la charge pesant sur les ménages sera réduite de trois milliards d’euros. Le coût de la vie devrait être réduit, en particulier pour les revenus faibles et moyens, les travailleurs et les familles.

Le futur gouvernement promet aussi 35 milliards d’euros sur 10 ans pour des mesures en faveur du climat. Cet argent sera réuni via un fonds climat et pour la transition climatique. Il sera consacré, entre autres, à la construction de réseaux de chaleur, d’hydrogène et d’électricité. On y puisera également pour rendre les bâtiments et le secteur de la mobilité plus durables. Les Pays-Bas doivent être climatiquement neutres d’ici 2050.

On savait déjà aussi que le nouvel exécutif souhaite la construction de deux nouvelles centrales nucléaires.

La Défense disposera annuellement de trois milliards d’euros supplémentaires. La coopération au développement recevra, quant à elle, un demi-milliard d’euros en plus.

A terme, le gouvernement néerlandais envisage d’introduire une « taxe sur le sucre ». La TVA sur les produits sains comme les fruits et légumes baissera alors à nouveau.