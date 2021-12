Grève de la police: la rencontre entre le Standard et le Beerschot est reportée

La grève des policiers locaux et fédéraux de la province de Liège a poussé le bourgmestre Willy Demeyer à prendre cette décision.

C’était pressenti depuis de nombreuses heures, c’est désormais officiel : la rencontre entre le Standard et le Beerschot n’aura pas lieu ce mercredi soir. Elle est reportée à une date qui n’a pas encore été communiquée, certainement en 2022 au vu du calendrier déjà bien chargé du matricule 16.

C’est le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, qui a pris cette décision, via un arrêté. Le maïeur liégeois a justifié cette décision par la grève générale des policiers locaux et fédéraux de la province de Liège, actée ce mercredi. Willy Demeyer a estimé que cette rencontre « n’était pas une mission essentielle » et que les 160 policiers nécessaires au bon déroulement de ce « match à risques » ne seraient donc pas mobilisés.