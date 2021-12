Nations League: Roberto Martinez veut défier… l’Allemagne

La proximité temporelle de la Coupe du monde 2022 avec l’Euro « 2021 » a forcément donné envie aux plus anciens des Diables rouges actuels de poursuivre l’aventure en sélection. C’est seulement après le Qatar que certains d’entre eux pourraient raccrocher les crampons, à moins que la quête d’un trophée ne les pousse à jouer les prolongations. Et pour cause, six mois seulement après la finale de Doha, la Belgique aura peut-être une chance de succéder à la France au palmarès de la Nations League, dont la phase finale aura lieu en juin 2023.

Ce jeudi, les joueurs de Roberto Martinez connaîtront en tout cas leurs trois adversaires de la première phase de la compétition. Avec une équipe à éviter plus que les autres : l’Allemagne. « Ce serait une superbe préparation pour le Mondial que d’affronter les Allemands », pense toutefois le sélectionneur national qui espère surtout « affronter des équipes que les Diables n’ont pas rencontrées ces derniers temps ». La possibilité de se retrouver dans un groupe quasi identique à la saison dernière (Danemark, Angleterre, pays de Galles ou Tchéquie) est toutefois bien réelle.