La maison d'enchères Sotheby's bat son record de ventes en 2021

Ce chiffre constitue "le plus haut total" de la société en "277 ans d'existence", se félicite la maison londonienne désormais basée à New York, rachetée en 2019 par le magnat des télécoms franco-israélien Patrick Drahi.

Selon des experts des maisons d'enchères et du marché de l'art, la pandémie n'a pas éteint l'appétit et les moyens des collectionneurs, mais l'année 2020 avait été caractérisée par une offre plus faible, rattrapée en 2021.

Parmi les enchères emblématiques, Sotheby's a totalisé 676 millions de dollars en une seule soirée de novembre à New York, avec la collection d'art vendue après le divorce du richissime couple formé par le promoteur immobilier Harry Macklowe et son épouse Linda Burg, une administratrice honoraire du Met Museum.

Symbole du nouveau profil des collectionneurs, l'une des pièces les plus chères de la soirée, "Le Nez" d'Alberto Giacometti, avait été achetée 78,4 millions de dollars par le fondateur de la plateforme de cryptomonnaies Tron, l'entrepreneur sino-américain Justin Sun, 31 ans.

Selon Sotheby's, 46% des enchères au-dessus de 5 millions de dollars proviennent en 2021 de collectionneurs asiatiques.

Ce sont d'ailleurs des acheteurs de ce continent qui se sont offert la peinture la plus chère de la collection Macklowe, "N°7", de l'expressionniste abstrait américain Marc Rothko (82,4 millions de dollars), ou le Banksy le plus cher du monde, "La fille au ballon", rebaptisée "L'amour est dans la poubelle" ("Love is in the bin") une oeuvre partiellement autodétruite de l'artiste britannique vendue à Londres pour 18,6 millions de livres, soit 25,4 millions de dollars.