Coronavirus: le CST prolongé jusqu’au printemps à Bruxelles et en Wallonie

On s’en doutait dès le départ mais c’est désormais officiel : le Covid Safe Ticket va continuer à exister dans la partie francophone du pays pour aller au restaurant, au cinéma ou à la salle de sport, au-delà du 15 janvier 2022. Comme ils s’y étaient engagés, les gouvernements wallons et bruxellois ont rédigé un nouveau texte de loi en vue de prolonger l’utilisation du pass sanitaire à la belge jusqu’au printemps, le 15 avril pour être exact. Il sera toutefois encore prévu d’évaluer chaque mois la pertinence du pass et de le stopper s’il n’est plus nécessaire.