Nouveau coup de pression politique sur l’Exécutif des musulmans

Pour la première fois, une conférence interministérielle (CIM) s’est tenue ce mardi pour examiner le fonctionnement de l’Exécutif des musulmans de Belgique (EMB). Les ministres fédéral et régionaux compétents en matière de cultes se sont accordés sur plusieurs points, sans toutefois accoucher d’une décision. Vincent Van Quickenborne (Open VLD), Rudi Vervoort (PS), Bart Somers (Open VLD) et Christophe Collignon (PS) souhaitent améliorer la formation des imams et rendre la coopération « plus intensive » entre les différentes autorités.

Mais c’est surtout le fonctionnement actuel de l’EMB qui « pose de réelles difficultés ». La conférence interministérielle « pour une meilleure représentation de la communauté musulmane » appelle à un renouvellement vers « un organe professionnel, transparent et représentatif ».