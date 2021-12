Eminem, un artiste inspirant

Bashir Abdi a choisi les paroles de la chanson « Lose Yourself » d’Eminem comme texte inspirant. Il l’écoute régulièrement avant chaque grande compétition en guise de motivation. Dans celle-ci, le rappeur américain explique que l’on n’a souvent qu’un essai et qu’il ne faut pas laisser passer sa chance...

« Lose Yourself »

Eminem

« Look

If you had

One shot

Or one opportunity

To seize everything you ever wanted

In one moment

Would you capture it

Or just let it slip?