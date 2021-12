Footbelgate: Dejan Veljkovic agace les autres acteurs

Un nouveau coup de pied dans la fourmilière. En sortant du bois dans différents médias dont Lesoir pour donner sa version des faits du « Footbelgate », Dejan Veljkovic a provoqué une nouvelle secousse sismique dans le Landerneau du football belge. Comme il l’a fait auprès des autorités judiciaires tout au long de 200 heures d’audition pour acquérir son statut de « repenti », celui qui veut récupérer sa licence d’agent de joueurs a accusé dans les grandes largeurs les clubs professionnels et leurs dirigeants d’avoir mis en place un système pour que tout le monde puisse avoir sa part du gâteau. Via des constructions frauduleuses et des paiements non-déclarés. Des agissements réfutés par de nombreux protagonistes de cet immense scandale qui a éclaté il y a trois ans et s’impose comme une très mauvaise publicité pour le monde du ballon rond.