Bourse de Bruxelles - Le Bel 20 termine de peu dans le vert malgré la chute de Colruyt

AB InBev (50,83) reculait de 1,40%, KBC (74,02) et Ageas (44,09) de 0,96% et 0,54%. Umicore (35,31) perdait 0,81% alors qu'Elia (115,20) et Melexis (101,00) s'appréciaient de 2,49 et 2,18%, Sofina (430,20) de 2,28% et Ackermans (160,60) de 1,71%. Proximus (16,79) ne gagnait plus que 0,15% tandis que Telenet (30,26) perdait 1,75%, Orange Belgium (19,60) et bpost (7,32) progressant par ailleurs de 3,16% et 4,57%, celle-ci après une recommandation à l'achat.

Hors indice, l'avertissement sur résultats d'Ontex (6,87) était accueilli par une décote de 12,4%. Jensen (25,60) et Unifiedpost (13,50) chutaient de 4,5 et 3,8% alors que Barco (19,57) rebondissait de 4,2%, Agfa-Gevaert (3,59) regagnant 2,1%. Euronav (7,51) et Exmar (3,98) reculaient de 2,1 et 2,2%, Azelis (24,81) de 2,4%. Sequana Medical (8,10) et Fagron (13,90) étaient enfin positives de 3% et 2% alors qu'Oxurion (1,80) et Onward Medical (9,20) chutaient de 6,3% et 5,1%.