Pourquoi Brussels Airlines ne volera pas lundi

Les avions de Brussels Airlines ne voleront pas lundi prochain. Des 5 heures du matin, pilotes et personnel de cabine seront en grève pour 24 heures. Le personnel navigant et les syndicats, en front commun, dénoncent des conditions de travail « intenables » et demandent le respect de conventions signées début 2021.

« Alors que les travailleurs du secteur avaient accepté des réductions de salaire et ont augmenté leur productivité, la direction de Lufthansa n’applique toujours pas les accords signés il y a un an », précisent les syndicats dans un communiqué commun rendu public mercredi en fin de matinée.

« Le personnel vole beaucoup plus, il y a moins de pauses et les rotations sont bien plus éprouvantes. S’ajoute une perte de pouvoir d’achat qui commence à peser », explique Didier Lebbe, secrétaire permanent CNE.