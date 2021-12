Naissance d'un nouveau géant du champagne

Mais il rivalisera avec les autres grands du champagne, dont Pernod-Ricard avec Mumm et Perrier-Jouët, et Laurent-Perrier. Le champagne Nicolas Feuillatte est déjà la marque leader en France et la troisième dans le monde en volume.

Le nouveau groupe coopératif, fort de 6.000 vignerons et de près de 9% de la surface agricole du vignoble champenois, restera derrière le numéro un du secteur, le groupe de luxe LVMH, qui détient les marques Moët & Chandon, Ruinart, Veuve Clicquot, Krug, Dom Perignon, etc.

Le CV-Champagne Nicolas Feuillatte a réalisé un chiffre d'affaires de 212 millions d'euros en 2019, et regroupe 5.000 vignerons et 72 coopératives. Il a absorbé la CRVC, plus petite avec 55 millions d'euros de ventes, qui réunit 723 vignerons et 23 coopératives.