Vaccination: le délai entre la 2e et 3e dose pourrait être réduit à 4 mois

Le délai entre la 2e et la 3e dose des vaccins ARNm Pfizer et Moderna pourrait être réduite à 4 mois. C’est en tout cas ce que préconise la Task Force Vaccination alors qu’une conférence interministérielle doit réunir ce mercredi soir, dès 21h30, les ministres de la Santé du fédéral et des entités fédérées.