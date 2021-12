Vincent Moscato: «Le PSG doit donner 500 millions d’euros à Mbappé»

Depuis plusieurs semaines, le PSG est en pleine négociation avec Kylian Mbappé pour le convaincre de prolonger son contrat, qui arrive à échéance en juin 2022. Bien décidé à conserver coûte que coûte sa jeune pépite, le club parisien serait prêt à lui offrir le plus gros du club, devant les autres superstars que sont Lionel Messi et Neymar.

Pour Vincent Moscato, ancien rugbyman devenu animateur radio sur RMC, le vice-champion de France doit tout miser sur Mbappé et « lui proposer le contrat du siècle ». « Il faut mettre 500 millions d’euros sur dix ans, comme dans le football américain. Et le stade Paris ne s’appellera plus le Parc des Princes mais le Parc Mbappé. (…) Jusqu’au dernier moment, tu dois te battre pour garder ton joueur. »