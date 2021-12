Septante et Un: «On contrôle le moindre bruit, le moindre mouvement»

Une vaste supercherie : au début des années 2000, un couple d’Anglais (Charles et Diana Ingram) est accusé d’avoir court-circuité le jeu « Who Wants to Be a Millionaire ? » pour remporter le pactole promis au vainqueur de l’émission (voir ci-contre). Dans la mini-série Quiz qu’il en a tirée (à voir sur Auvio), le réalisateur Stephen Frears expose les ressorts de ce scandale télévisuel basé sur la tricherie, contre laquelle aucun producteur d’émission de jeu ne semble pouvoir être immunisé, aussi bien pour la sélection des candidats que pour le cours du jeu.