Le danger peut venir de partout au Sporting de Charleroi

Depuis le début de la saison, douze Zèbres différents ont déjà trouvé le chemin des filets, dont trois défenseurs axiaux. Edward Still insiste sur ce point, qui pourrait faire mal à Genk ce jeudi.

Pour venir à bout d’Ostende, le Sporting de Charleroi a finalement dû compter sur un de ses défenseurs. Déjà buteur lors de sa première titularisation au Cercle de Bruges il y a quelques semaines, Loïc Bessilé a remis ça vendredi dernier face à Ostende. Le défenseur togolais est en effet resté dans les parages de la défense adverse dans la foulée d’un corner qu’il avait déjà lui-même provoqué. Et l’ancien joueur de Bordeaux est loin d’être un cas isolé pour les Carolos puisque Stefan Knezevic (au Standard) et Jules Van Cleemput (contre Eupen) ont eu aussi marqué pour les Zèbres ces dernières semaines. Et dans leur cas, ce n’était même pas consécutif à une phase arrêtée.