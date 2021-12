Les traiteurs: le tube assuré des mets festifs de famille

Les réveillons de fin 2020 sont restés de triste mémoire, avec des restos tous fermés et des repas de famille en comité très restreint. Un an plus tard, les Belges ne peuvent pas encore retrouver pleinement le sens de la fête. Mais clairement, ils souhaitent se faire plaisir avec de bons repas. Cette envie bénéficiera à la grande distribution mais aussi – et surtout – aux spécialistes des mets fins que les consommateurs s’octroient pour les grandes occasions. « C’est sûr, nous ressentons un effet covid. Nous n’avons jamais reçu autant de commandes à cette période-ci », se réjouit Hélène Depouhon, une des quatre personnes à la tête de la Maison Saint-Aubain à Namur. « Les gens veulent se retrouver en famille, avec dix ou douze convives, autour d’une dinde, pour compenser leur frustration de l’an dernier. Ils prennent déjà leurs dispositions pour que la fête soit réussie. » Des festivités qui rimeront avec rentabilité pour le traiteur namurois.