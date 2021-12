Restaurants: ces résistants qui resteront ouverts

Alors que de nombreux établissements horeca déclarent déjà forfaits pour les fêtes, d’autres tables misent sur les plats à emporter et sur une ouverture entre les réveillons.

Pour les restaurants, la fin de l’année restera lourdement plombée par la fermeture obligatoire à 23 h. Comment, dans ces conditions, proposer aux clients des menus de fête en toute insouciance ? Dès lors, certains restaurateurs, désireux de limiter la casse, ont déjà décidé de garder portes closes de Noël à début janvier. D’autres se raccrochent au mince espoir d’un permis de minuit ou deux heures du matin octroyé par le Comité de concertation de mercredi prochain. La Fédération Horeca Wallonie y croit, elle qui a déposé cette demande de dérogation sur la table de quelques ministres, dont David Clarinval (PME et Indépendants au fédéral) qui se dit réceptif à l’idée. Mais ne tournons pas autour du pot : le secteur, en proie une nouvelle fois à de très lourdes pertes financières depuis la quatrième vague de la pandémie et son cortège de restrictions, broie du noir et se projette déjà en janvier.