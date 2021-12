Marché Matinal de Bruxelles: les carnets de commandes devraient se remplir fin de semaine

Avec ses barrières rouges et blanches, l’entrée du parking dégage de loin un petit air de check-point. Dans la nuit d’encre, un immense sapin enguirlandé pointe le bout de ses épines. En arrière-plan, une enseigne en néon surplombe un entrepôt jaune et bleu style Ikea. Elle indique aux conducteurs leur arrivée au Marché matinal de Bruxelles. En ce début de semaine, à 5 h 30, grossistes, traiteurs et restaurateurs se fournissent en produits frais. Étendu sur 14 hectares, le Mabru s’avère le premier marché de gros du pays. Les seuls fruits et légumes emplissent trois halles. Viandes, poissons, fromages, conserves et fruits secs occupent les espaces voisins. Le créneau d’Arya Razavi, ce sont les produits de luxe. Dans sa boutique voisine de la cafétéria, la volubile patronne lance avec un grand sourire : « On fait 16 tonnes de caviar par an. Trouvez-moi quelqu’un qui fait plus en Belgique ! » La discussion se prolonge, frôle les 30 minutes.