Au sommet européen, la crainte qu’omicron ne rime pas avec libre circulation

L’Italie et la Grèce ont annoncé cette semaine vouloir imposer des tests covid aux voyageurs mêmes vaccinés. Avant le sommet des « chefs », on craint que le certificat covid européen perde de sa valeur.

Ce n’est pas seulement le Portugal, l’Italie et la Grèce qui réclament un test covid négatif à l’arrivée, même pour les entièrement vaccinés. L’accès au sommet européen pour les délégations comme les journalistes sera régi par les mêmes règles, ce jeudi. Et la preuve d’un PCR positif récent ne sera pas suffisante, une attestation d’une infection récente et terminée d’un médecin lui étant préférée. Un comble, pour l’endroit qui a vu naître le certificat covid européen. Evidemment, les équipes de Charles Michel, le patron, le justifie par le fait qu’avec, la veille, le sommet du partenariat oriental, le brassage est important et qu’une dose supplémentaire de vigilance est nécessaire.

Mais cet exemple qui anime peu en dehors de la bulle européenne illustre une crainte qui est bien vive notamment à la Commission : le certificat covid européen est-il en danger ?