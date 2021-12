Réveillons: les producteurs et distributeurs à la fête, seuls rescapés des nombreuses restrictions

Les Belges ont la fête dans le sang. C’est dire s’ils ont souffert l’an dernier de devoir réveillonner sans les restaurants et en petit comité. En cette fin d’année toujours marquée – mais moins qu’en décembre 2020 – par les contraintes liées à la pandémie de covid, les consommateurs semblent bien partis pour se rattraper avec des mets fins et des bulles consommés en famille élargie. Une excellente nouvelle pour le secteur de la production et de la distribution alimentaire ? Certes. Mais tous les maillons de cette chaîne ne seront pas gagnants. Les restaurants risquent d’enregistrer de piètres recettes en raison de leur fermeture à 23 h, sauf avis contraire du Comité de concertation du 22 décembre prochain. Les traiteurs liés à l’événementiel sont déjà en berne. Quant aux supermarchés et aux spécialistes des mets à emporter, ils s’attendent à des recettes excellentes. Quant aux producteurs et aux grossistes, ils sourient ou font la moue selon le canal de distribution de leurs produits.