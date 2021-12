SNCB: l’augmentation des moyens alloués au rail remise en doute

Plus d’1,5 milliard d’euros supplémentaires a d’ores et déjà été injecté dans le rail belge ». Le ministre fédéral de la Mobilité, Georges Gilkinet, se félicitait récemment des moyens additionnels qu’il a décrochés pour le train, citant les 365 millions d’euros du plan de relance européen, les 900 millions de compensations pour les pertes liées au covid et aux inondations ou encore les 250 millions supplémentaires figurant dans le budget 2022 dans le cadre du plan de transition belge.