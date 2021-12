Tensions Est-Ouest: bons baisers de l’UE aux partenaires orientaux

C’est long, quatre ans… Voilà quatre ans que les Européens ne s’étaient pas rappelés au bon souvenir de leurs voisins orientaux, au plus haut niveau politique. Entre-temps, la relation entre l’Occident et la Russie, cet autre voisin de la région, n’a cessé de se dégrader. Il était donc urgent de redonner souffle à cette politique de rapprochement. Lancée il y a douze ans, d’abord dans l’indifférence du Kremlin avant que des « révolutions de couleur », en Géorgie ou Ukraine, n’inquiètent le pouvoir autocratique de Vladimir Poutine, bien décidé à mettre des bâtons dans les roues de cet alignement, à des degrés divers, des six pays du partenariat.