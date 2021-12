Le vrai ou faux: le variant omicron touche-t-il plus les vaccinés que les non-vaccinés?

Tout part d’un tweet de Martin Blachier, « médecin spécialisé santé publique » selon son profil. Un visage incontournable des plateaux télé français qui distille depuis des mois ses analyses sanitaires. Et la dernière en date interpelle. Selon lui, « Omicron sélectionne les vaccinés car l’échappement vaccinal lui confère un avantage ». C’en est assez pour émouvoir le présentateur de CNews, Pascal Praud. « Si c’est vrai, c’est une bombe », s’emporte-t-il. « Si on s’aperçoit que le variant omicron touche plus les vaccinés que les non-vaccinés, on est mal », ajoutant qu’il n’est pas compétent pour donner son avis.