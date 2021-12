Vaccination: le délai entre la 2e et la 3e dose est réduit à 4 mois

Face à la progression du variant omicron, les ministres de la Santé du fédéral et des entités fédérées ont décidé de raccourcir, de 6 à 4 mois, le délai minimum entre la 2e et la 3e dose des vaccins Pfizer et Moderna. Les délais de deux mois après le vaccin Johnson&Johnson et de quatre mois après l’Astra Zeneca ne sont pas modifiés, indique mercredi soir la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale.