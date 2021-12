Petit florilège de triches célèbres

Triche et télé.... Koh-Lanta n’a rien inventé.

Par C. Pt.

Qui veut gagner des millions ?

En 2001, Charles Ingram participe à Qui veut gagner des millions?, créé pour la chaîne ITV, et contre toute attente, après une première journée où il a usé tous ses jokers sur des questions faciles, remporte le jackpot. Très vite, la production soupçonne un pot-au-feu: le candidat se serait fait aider d’un complice dans le public, qui toussotait pour lui indiquer les bonnes réponses. L’affaire fait scandale en Angleterre. Deux ans plus tard, Charles Ingram et son épouse sont reconnus coupables d’avoir escroqué la production. L’histoire de cette duperie est racontée par Stephen Frears dans la série Quiz (sur Auvio).