Au terme d’un match spectaculaire et riches en buts, Malines vient à bout de La Gantoise (4-3)

Malines a battu La Gantoise 4-3 ce mercredi et se retrouve 7e avec 30 points tout comme les Buffalos (6e). A Malines, Wouter Wrancken n’a pas pu compter sur Rob Schoofs, malade, et sur Sheldon Bateau et Onur Kaya, contaminés au coronavirus. Hein Vanhaezebrouck a effectué deux changements: Vadis Odjidja, blessé, et Matisse Siamoise ont cédé leur place à Roman Bezus et à Alessio Castro-Montes.

Si, dès le coup d’envoi, il y a eu beaucoup de combattivité et de rythme au menu, il a fallu patienter avant qu’un gardien ne soit vraiment mis à contribution et voir Gaëtan Coucke dévier une frappe de Julien de Sart (12e). Le gardien malinois a encore sauvé son camp à plusieurs reprises, en particulier sur un envoi de Castro Montes (16e) avant que Tarink Tissoudali ne profite d’une perte de balle d’Alec Van Hoorenbeeck pour donner l’"avance aux Buffalos (33e, 0-1). Pas pour longtemps car sur un tir de Kerim Mrabti dévié par Michael Ngadeu, Malines a égalisé (36e, 1-1).