Emmanuel Macron: «Je n’ai jamais été le président des riches»

Emmanuel Macron a vigoureusement rejeté l’image de « président des riches » qui lui colle à la peau, affirmant être au contraire un président qui « protège » et « unifie », au cours d’un entretien fleuve mercredi sur TF1 et LCI.

« Nous sommes quasiment à l’obligation vaccinale », a assuré Emmanuel Macron. « Nous y sommes quasiment déjà, quand vous avez vacciné quasiment 90 % des personnes en âge d’être vaccinées. Ce virus, comme tous les virus, il s’adapte. C’est là qu’on a ces nouveaux variants qui peuvent parfois résister un peu mieux et là il y a donc un autre type de rappel qu’il faut faire, qui s’adapte à ces variants. C’est un peu ce qu’on fait chaque année avec la grippe. On se revaccine chaque année pour avoir le vaccin adapté à la grippe en cours. Il est probable que nous allions vers cela avec ce virus ».

Ce ne sera « pas une interview politique classique, ce ne sont pas des questions et des réponses. Vous avez des images, des sons, des photos, c’est une émission avec des écrans à l’Elysée », a détaillé mercredi sur France Inter Thierry Thuillier, directeur de l’information de TF1. « Deux grandes crises, celle des gilets jaunes et la pandémie », ont notamment été abordées.

Le chef de l’Etat, qui ne s’est à ce stade pas officiellement déclaré candidat à un second mandat, doit aussi s’exprimer « sur la manière dont il a vécu son quinquennat » et « sa vision de l’avenir », selon le groupe TF1.

Président ou candidat ? La question déchaîne les adversaires et les soutiens d’Emmanuel Macron, qui donne un long entretien-bilan à TF1 ce mercredi soir à moins de quatre mois de la présidentielle, une atteinte à l’« équité » du temps de parole selon l’opposition.

« Entre 5 et 11 ans, les autorités sanitaires ont expliqué que cela protégerait », « et donc je pense que c’est souhaitable », a-t-il dit sur TF1, mais « ils ont rarement des formes graves même si ces dernières semaines, on a eu plusieurs dizaines de cas d’enfants avec des formes graves ».