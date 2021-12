Première course le 20 mars, GP de Belgique le 28 août: la FIA confirme le calendrier de la F1 pour la saison 2022

La prochaine saison débutera le 20 mars avec le Grand Prix de Bahreïn pour se terminer le 20 novembre à Abou Dhabi pour un total de 23 Grand Prix. Le Grand Prix de Belgique aura lieu le 28 août sur le circuit de Spa-Francorchamps.

Traditionnel coup d’envoi de la saison de Formule 1 et annulé en 2020 et 2021 à cause de la pandémie de coronavirus, le Grand Prix d’Australie sera la 3e manche de la saison après Bahreïn et l’Arabie saoudite.