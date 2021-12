Standard – Beerschot reporté: le club anversois veut les trois points sur tapis vert

Les tensions entre la police et la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden au sujet de la revalorisation salariale auront eu raison du match entre le Standard et le Beerschot, prévu mercredi à 21 heures à Sclessin et reporté… quatre heures et demie avant son coup d’envoi, dans la foulée d’une assemblée générale de la police. En raison de l’impossibilité d’assurer l’encadrement policier pour cette rencontre classée à risque, malgré l’absence de supporters anversois, le bourgmestre de Liège Willy Demeyer, en concertation avec le Gouverneur de la Province de Liège Hervé Jamar, a décidé de prendre un arrêté pour interdire la tenue du match. Celui qui, vendredi au Pairay, opposera le RFC Seraing à Courtrai, est également menacé.

1 La position officielle du Standard