L’Union n’a même pas eu à forcer son talent

Même si le football laisse encore parfois place – et fort heureusement, d’ailleurs – à cette fameuse glorieuse incertitude du sport qui en fait son charme, il n’y a pas eu de match, mercredi soir, à Zulte Waregem. Ou plutôt si : il y a eu un match mais il fut à sens unique en faveur d’une Union tout en maîtrise, dégoulinante d’assurance et de cohésion destructrice malgré quelques lacunes à la finition. En clair, il a souri à une équipe solide qui n’a même pas eu à forcer son talent pour remporter un 6e succès de rang hors de ses bases et confirmer avec éclat sa bonne passe actuelle. « On a fait une très bonne première mi-temps avec beaucoup de maîtrise technique, quelques occasions et deux buts qui nous satisfaisaient amplement », analysait Felice Mazzù. « Après le repos, on a joué trop bas, mais on a tout de même fait preuve de maîtrise.