Le football belge de Charybde en Scylla

Dejan Veljkovic n’est pas un enfant de chœur. L’agent de joueurs serbe a fait la pluie et le beau temps dans le football belge pendant des années, le plus souvent du côté obscur de la force. Aujourd’hui officiellement repenti pour éviter la prison, il « balance tout » sur le milieu qui l’a nourri et qu’il a nourri. Il ne faut donc pas prendre pour argent comptant (sans mauvais jeu de mots) l’ensemble de ses aveux et dénonciations qui attaquent de front, et dans le désordre, des clubs, des dirigeants, des entraîneurs et même l’Union belge de football. Repenti, il n’est pas devenu un ange pour autant et sa victimisation peut faire sourire les initiés.