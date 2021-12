Felice Mazzù, coach de l’Union, fier de ses joueurs après le succès à Zulte: «J’ai vraiment un groupe exceptionnel»

Grâce à des buts de Dante Vanzeir et Christian Burgess, l’Union Saint-Gilloise s’est imposée 0-2 à Zulte Waregem ce mercredi soir. Après 19 journées, le club bruxellois est bien accroché à son trône de leader avec 43 points. « On a fait une très bonne première période que ce soit dans l’organisation ou la projection », analysait Felice Mazzù à l’issue de la rencontre. « On est une équipe qui n’a pas l’habitude d’enchaîner les matches donc on a un peu subi en 2e mi-temps. Mais on s’est encore créé des occasions en transition, c’est dommage qu’on n’ait pas mis ce troisième but. Mais on doit féliciter les joueurs. C’est une équipe qui aime jouer au football et sur ce terrain c’est très difficile de réaliser des gestes techniques. On a dû aller au combat, ce qui n’est pas notre grosse qualité mais on l’a fait de belle manière. »

« Un groupe exceptionnel »

Devant un aussi beau bilan, le coach ne pouvait cacher son admiration pour un groupe qui ne cesse de le surprendre et qu’il qualifie « d’exceptionnel ». « J’ai déjà travaillé avec des bons groupes mais un groupe comme celui-là… Ils ont beaucoup de fierté, ils n’aiment pas perdre et ils ont vraiment envie d’aller de l’avant et de montrer à toute la Belgique qu’ils ont les qualités pour jouer en Division 1. »