Bunesliga: le Borussia Dortmund, avec ses trois Diables rouges, domine Furth (vidéo)

Thorgan Hazard, Thomas Meunier et Axel Witsel étaient titulaires lors de la victoire 3-0 de Dortmund sur Fürth mercredi dans un match comptant pour la 16e journée du championnat d’Allemagne.

Dortmund ne s’attendait pas à une si belle résistance du dernier du classement lors des 45 premières minutes. Très combattif, Furth (4 points,18e) a bien tenu grâce à un pressing constant et à une bonne organisation. Par contre, il n’a pas montré grand-chose sur le plan offensif. Malgré une performance assez modeste, Dortmund a ouvert la marque par Erling Haaland sur penalty (33e, 1-0).

En seconde période, le Borussia a également pas mal de problème et a même été brièvement sifflé par ses supporters peu après l’heure de jeu. A ce moment-là, Fürth s’est créé quelques possibilités face à à un adversaire, qui longtemps manqué d’idées. Finalement, grâce à Haaland (82e) et à Donyell Malen (89e) , qui avait remplacé Hazard (75e), s’est imposé et reste deuxième avec 34 points, 6 de moins que le Bayern Munich.