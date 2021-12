Coronavirus: la moitié des centres de fitness pas en règle au niveau des compteurs de CO2

Plus de la moitié des centres de fitness et salles de sport du pays ne sont pas en règle au niveau de leur compteur de CO2, pourtant obligatoire. Sur 633 contrôles d’établissements menés par l’Inspection économique, des infractions ont été constatées chez 340 d’entre eux. Une amende de 750 euros a par ailleurs été infligée à 29 gérants, rapportent Het Belang van Limburg, Het Nieuwsblad et Gazet van Antwerpen jeudi.