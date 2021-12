Frank Vandenbroucke écarte tout assouplissement des mesures pour les fêtes: «C’est de la solidarité pour le personnel soignant»

Alors que le nombre de contaminations et d’hospitalisations est en baisse depuis plusieurs jours, la population reste dans l’attente des prochaines décisions lors du Comité de concertation qui doit se tenir le 22 décembre prochain. La question de la tenue ou non des fêtes de fin d’année est partout.

Pour le ministre fédéral de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit), ce n’est pas le moment d’assouplir les mesures sanitaires. « Non hélas mais si on veut vraiment aider les hôpitaux et faire diminuer la pression, il faut maintenir les mesures. C’est une question de solidarité essentielle avec le personnel soignant. Il faut aider le personnel soignant et donc diminuer la circulation du virus », a-t-il fait savoir au micro de La Première ce jeudi matin.