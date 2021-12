Le panier de l’année inscrit en NBA: Graham offre la victoire aux Pelicans grâce à un incroyable tir de 18 mètres sur le buzzer (vidéo)

Alors qu’il restait à peine un peu plus d’une seconde à jouer, l’arrière de 26 ans a tenté le tout pour le tout… et ça lui a plutôt bien réussi !

On ne parle pas souvent des Pelicans et du Thunder ces derniers mois. À juste titre, puisque les deux franchises pointent respectivement à l’avant-dernière et à la dernière place de la conférence ouest. Pourtant, cette nuit, la rencontre de bas de classement entre ces deux équipes en reconstruction a offert ce qui restera certainement comme le panier de l’année.

Bien qu’ils pensaient avoir fait le plus dur en prenant quatre points d’avance à trente secondes de la fin, les joueurs de la Nouvelle-Orléans ont vu leurs adversaires du soir s’accrocher et réussir à revenir à égalité (110-110) en toute fin de match. Grâce à un très beau trois points inscrit alors qu’il se trouvait à neuf mètres de l’anneau et en déséquilibre, le jeune Gilgeous-Alexander a cru envoyer tout le monde en prolongations. C’était sans compter sur une incroyable action de Devonte’ Graham.