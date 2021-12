Yves Van Laethem répond à Emmanuel André: «Que peut-on faire de plus? Je ne suis pas inquiet»

« Je crois que l’on crie un peu vite. On ne connaît toujours pas la virulence exacte de ce variant. Moi, je ne suis pas plus inquiet que cela », explique-t-il. Bien que les mesures actuelles et la troisième dose restent essentielles pour Yves Van Laethem.

De son côté, en ce qui concerne le nouveau variant, Emmanuel André craint un certain laisser-aller. « Ma plus grande crainte concernant le variant omicron est que trop de personnes se soient laissées convaincre qu’un variant qui est beaucoup plus contagieux et qui provoque (peut-être) moins souvent des formes sévères provoquera moins de problèmes. Parce que c’est faux. », a-t-il affirmé. « Quand on regarde d’autres pays d’Europe occidentale où Omicron a quelques jours/semaines d’avance par rapport à la Belgique, on constate que le virus circule très rapidement et que le nombre d’hospitalisations liées à omicron augmente. On ne sait pas encore jusqu’où ».